«Спартакиада трудовых коллективов Новооскольского района»

14 октября в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялись командные соревнования по шахматам в зачёт районной спартакиады трудовых коллективов Новооскольского района.

На старт вышло 11 команд. 9 команд представляли трудовые коллективы города и две команды из сельских поселений.

Играли с контролем времени 15 минут до конца партии каждому участнику. Женщины играли без часов. Но если партия у кого-то из женщин затягивалась, то им подставляли часы.

В результате первое место заняла команда Управления культуры администрации муниципального района «Новооскольский район». На втором месте команда ОМВД России по Новооскольскому району. Замкнула тройку призёров команда ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная школа интернат».

За команду-победительницу в порядке досок играли: 1.Сергей Гончарук, 2.Иван Курсаков, 3. Елена Тимошенко.

Команды, занявшие первые три места, награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района, а участникам этих команд вручены медали соответствующих степеней.

М.Баарова – начальник Управления физической культуры, спорта

и молодёжной политики администрации Новооскольского района