Спартакиада трудовых коллективов г. Белгорода по шахматам

Традиционная Спартакиада трудовых коллективов г. Белгорода прошла 19 мая в областном центре. Соревнования проходили в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4.

Мужчины и женщины играли в двух отдельных турнирах в личном зачете. 9 мужчин и 8 женщин представляли свои трудовые коллективы. Играли по швейцарской системе в 5 туров с контролем времени – 10 минут до конца партии каждому участнику.

В итоге среди мужчин на 1 место вышел Лойко Алексей «Энергомаш», на втором месте - Лев Андрей «Сбербанк», третье место поделили Симонов Владимир «Энергетик» и Киверник Александр «ЖБК-1», но по дополнительным показателям Симонов Владимир вышел на 23 место.

Среди девушек Лучший результат показал Урванова Бела «Сокол», выиграв все партии, она заняла 1 место. На втором месте Малышина Виктория «Сбербанк», а третье место заняла – Почтарева Виктория «КПШ».

Грамоты и медали победителям вручил начальник управления по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода Носков Михаил Сергеевич.