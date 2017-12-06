Спартакиада среди преподавателей и сотрудников НИУ Бел ГУ по русским шашкам

В Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» состоялась награждение победителей и призеров Спартакиады среди преподавателей и сотрудников университета по русским шашкам. Турнир проходил в шахматном клубе НИУ «БелГУ», на старт соревнований вышло десять команд представляющие коллективы преподавателей институтов и факультетов. Команды играли по круговой системе, на трех досках, на третьей доске обязательно должна играть женщина. Борьба была упорная, только в заключительном туре определились все призеры, в итоге с 21 очками победителями стала команда Педагогического института: Дмитрий Богданов, Александр Старовойтов, Светлана Анохина ; на втором месте с 19 очками команда Социально – теологического факультета: Андрей Майданский, Андрей Кузнецов, Наталья Логинова; на третьем месте с 18,5 очками коллектив института Управления, в составе которой был один мужчина и три женщины: Николай Долинский Алиса Ляхова; Елена Беспалова и Лариса Шмигирилова . Лучший результат среди мужчин у игравшего на первой доске Андрея Майданского (СТФ) с результатом 8,5 очков. У женщин стопроцентный результат, выиграв все партии, показала Светлана Анохина (Педагогический институт).

Награждение участников проводили директор Спортивного клуба Владимир Руденко и главный судья соревнований, директора «Центра развития интеллектуальных видов спорта», Александр Иванов , они наградили призеров грамотами и медалями, а команду победителя кубком.

А. Иванов , директор ЦРИВС НИУ «БелГУ»