Спартакиада среди преподавателей и сотрудников НИУ Бел ГУ по русским шашкам

Опубликовано ср, 06/12/2017 - 14:35 пользователем Маслова Ирина

В Молодежном культурном центре  НИУ «БелГУ» состоялась награждение победителей и призеров Спартакиады среди преподавателей и сотрудников университета по русским шашкам. Турнир проходил в шахматном клубе  НИУ  «БелГУ»,  на старт соревнований вышло десять команд представляющие коллективы преподавателей институтов и факультетов.   Команды играли по круговой системе,  на трех досках, на третьей доске обязательно должна играть женщина. Борьба была упорная, только в заключительном туре определились все призеры, в итоге с 21 очками  победителями  стала команда Педагогического института: Дмитрий Богданов,  Александр Старовойтов, Светлана Анохина ; на втором месте  с 19 очками команда  Социально – теологического факультета: Андрей Майданский, Андрей Кузнецов, Наталья Логинова; на третьем месте  с 18,5 очками  коллектив института Управления, в составе которой был один мужчина и три женщины: Николай Долинский Алиса Ляхова; Елена Беспалова  и Лариса Шмигирилова . Лучший результат среди мужчин у игравшего на первой доске  Андрея Майданского (СТФ) с результатом 8,5 очков.  У женщин  стопроцентный  результат, выиграв все партии, показала  Светлана Анохина (Педагогический институт).

 Награждение участников проводили директор Спортивного клуба  Владимир Руденко и главный судья соревнований, директора «Центра развития интеллектуальных видов спорта», Александр Иванов , они наградили  призеров грамотами и медалями, а команду победителя кубком.

 

                                                                    А. Иванов , директор  ЦРИВС НИУ «БелГУ»

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