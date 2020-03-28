Спартакиада среди преподавателей и работников университета

Опубликовано сб, 28/03/2020 - 22:36 пользователем Маслова Ирина

       В «Центре развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» прошли соревнования по шахматам, в зачет Спартакиады среди преподавателей и работников университета.  Соревнования стали заключительными, перед введением в университете ограничений на проведение всех культурно-массовых мероприятий. На старт вышли девять  команд, представляющие  7 институтов,  2 колледжа и подготовительный факультет.  В составах команд выступали доктора и кандидаты наук,  профессора, деканы факультетов,  директора Центров. Команда института фармации, химии и биологии полностью состояла из представительниц прекрасного пола.

 Турнир стал  заключительным этапом университетской спартакиады,  и  ее результаты были важны для  итогового распределения мест, разница между занимающим  второе место Институтом инженерных и цифровых технологий и идущим на третьем месте Педагогическим институтом составляла всего одно очко. В итоге борьба за призовые места развернулась между  этими двумя командами и   институтом общественных наук и массовых коммуникаций.

  Выиграв все матчи первое место уверенно заняла команда Института инженерных и цифровых технологий, второе место у Педагогического института, на третьем месте Институт общественных наук и массовых коммуникаций.  

Лучшие результаты по доскам показали:                                                                                    

    1 доска -  Евгений Мирошников (Инжиниринговый колледж),                                            

    2 доска – Олег Иващук (Институт инженерных и цифровых технологий),                                                                                                  

    3 доска – Орест Иващук (Институт инженерных и цифровых технологий).      

   В таком порядке они показали лучшие результаты и в личном зачете.      

       На закрытии соревнований, директор «Центра развития интеллектуальных видов спорта» Александр Иванов, вручил участникам команд призеров медали и грамоты, команде победительнице кубок.  Участники, показавшие  лучшие результаты по доскам были награждены грамотами, медалями и статуэтками.     

                                                                                      Соб.кор. ЦРИВС

 

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