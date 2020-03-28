Спартакиада среди преподавателей и работников университета

В «Центре развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» прошли соревнования по шахматам, в зачет Спартакиады среди преподавателей и работников университета. Соревнования стали заключительными, перед введением в университете ограничений на проведение всех культурно-массовых мероприятий. На старт вышли девять команд, представляющие 7 институтов, 2 колледжа и подготовительный факультет. В составах команд выступали доктора и кандидаты наук, профессора, деканы факультетов, директора Центров. Команда института фармации, химии и биологии полностью состояла из представительниц прекрасного пола.

Турнир стал заключительным этапом университетской спартакиады, и ее результаты были важны для итогового распределения мест, разница между занимающим второе место Институтом инженерных и цифровых технологий и идущим на третьем месте Педагогическим институтом составляла всего одно очко. В итоге борьба за призовые места развернулась между этими двумя командами и институтом общественных наук и массовых коммуникаций.

Выиграв все матчи первое место уверенно заняла команда Института инженерных и цифровых технологий, второе место у Педагогического института, на третьем месте Институт общественных наук и массовых коммуникаций.

Лучшие результаты по доскам показали:

1 доска - Евгений Мирошников (Инжиниринговый колледж),

2 доска – Олег Иващук (Институт инженерных и цифровых технологий),

3 доска – Орест Иващук (Институт инженерных и цифровых технологий).

В таком порядке они показали лучшие результаты и в личном зачете.

На закрытии соревнований, директор «Центра развития интеллектуальных видов спорта» Александр Иванов, вручил участникам команд призеров медали и грамоты, команде победительнице кубок. Участники, показавшие лучшие результаты по доскам были награждены грамотами, медалями и статуэтками.

Соб.кор. ЦРИВС