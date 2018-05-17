Спартакиада по шахматам среди сотрудников администрации города Белгорода

16 мая в г. Белгороде прошел шахматный турнир среди сотрудников администрации, проводимый в рамках ежегодной Спартакиады. Целью соревнований было привлечение сотрудников администрации к систематическим занятиям спортом и физической культурой.

Соревнования проходили по круговой системе с контролем времени - 5 минут каждому участнику до конца партии.

В итоге двухчасовой борьбы 1-2 места поделили Сергеев Алексей Романович (МКУ "Муниципальная стража") и Иванов Виталий Викторович (МКУ "Управление по обеспечению деятельности администрации г.Белгорода"), набравшие по 6 очков из 7 возможных. Но победа в личной встрече вывела Алексея Романовича на 1 место.

Третье место в турнире занял Вердиян Артур Александрович (МКУ "Муниципальная стража"). В его активе 5 очков.

Медали и дипломы победителям и призерам вручила председатель профсоюзного комитета администрации Сидорова Людмила Михайловна.