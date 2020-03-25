Спартакиада НИУ «БелГУ» по шашкам среди команд институтов и колледжей, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

Опубликовано ср, 25/03/2020 - 23:59 пользователем Маслова Ирина

     Подведены итоги  Спартакиады НИУ «БелГУ»  среди обучающихся по шашкам  среди команд институтов и колледжей,  посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

          9 мужских и девять женских команд  три дня в «Центре  развития интеллектуальных видов спорта»  вели упорную борьбу за Кубок победителей. Вырос общий уровень команд.

       В мужском турнире сразу четыре команды набрали одинаковое количество очков в борьбе за призовые места. Все решили дополнительные показатели.

1 место – Институт инженерных и цифровых технологий;

2 место  - Педагогический институт;

3 место  -  Инжиниринговый колледж.

    Среди женских команд:

1 место –  Медицинский колледж , Медицинского  института;

2 место  одержав победу в личной  встрече , у Институт инженерных и цифровых технологий;

3 место  -  Инжиниринговый колледж.

Победителями по доскам стали:

1 доска: Алексей Зубков (Педагогический институт)  и  Анастасия Будко (Институт инженерных  и цифровых технологий).

2 доска   -  Владимир Базаров (Институт инженерных и цифровых технологий) и Ксения Глубокова (Инжиниринговый колледж)

3 доска  -  Афанасий  Танурков (институт фармации. Химии и биологии) и Вера Ткачева  (Медицинский колледж).

 Лучшие результаты в личном зачете показали:

У мужчин:  1 место- Алексей Зубков; 2 место -  Владимир Базаров, 3 место – Вепа Отузов (Институт инженерных и цифровых технологий).

 У девушек: 1 место - Вера Ткачева. 2 место -  Анастасия Будко, 3 место – Анастасия Пыркина (Медицинский колледж).

       Награждение проводили директор  Спортивного клуба НИУ «БелГУ» Владимир Руденко  и директор  "Центра развития интеллектуальных видов спорта" Александр Иванов.

   Все участники команд, занявшие призовые места, получили дипломы и медали, команды победители – Кубки. Победители по доскам  дипломы и статуэтки. Показавшие лучшие результаты в личном зачете медали и грамоты.

 

Евгений Мирошников, судья соревнований, преподаватель инжинирингового колледжа

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