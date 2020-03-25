Спартакиада НИУ «БелГУ» по шашкам среди команд институтов и колледжей, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

Подведены итоги Спартакиады НИУ «БелГУ» среди обучающихся по шашкам среди команд институтов и колледжей, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

9 мужских и девять женских команд три дня в «Центре развития интеллектуальных видов спорта» вели упорную борьбу за Кубок победителей. Вырос общий уровень команд.

В мужском турнире сразу четыре команды набрали одинаковое количество очков в борьбе за призовые места. Все решили дополнительные показатели.

1 место – Институт инженерных и цифровых технологий;

2 место - Педагогический институт;

3 место - Инжиниринговый колледж.

Среди женских команд:

1 место – Медицинский колледж , Медицинского института;

2 место одержав победу в личной встрече , у Институт инженерных и цифровых технологий;

3 место - Инжиниринговый колледж.

Победителями по доскам стали:

1 доска: Алексей Зубков (Педагогический институт) и Анастасия Будко (Институт инженерных и цифровых технологий).

2 доска - Владимир Базаров (Институт инженерных и цифровых технологий) и Ксения Глубокова (Инжиниринговый колледж)

3 доска - Афанасий Танурков (институт фармации. Химии и биологии) и Вера Ткачева (Медицинский колледж).

Лучшие результаты в личном зачете показали:

У мужчин: 1 место- Алексей Зубков; 2 место - Владимир Базаров, 3 место – Вепа Отузов (Институт инженерных и цифровых технологий).

У девушек: 1 место - Вера Ткачева. 2 место - Анастасия Будко, 3 место – Анастасия Пыркина (Медицинский колледж).

Награждение проводили директор Спортивного клуба НИУ «БелГУ» Владимир Руденко и директор "Центра развития интеллектуальных видов спорта" Александр Иванов.

Все участники команд, занявшие призовые места, получили дипломы и медали, команды победители – Кубки. Победители по доскам дипломы и статуэтки. Показавшие лучшие результаты в личном зачете медали и грамоты.

Евгений Мирошников, судья соревнований, преподаватель инжинирингового колледжа