Спартакиада г.Белгорода по шахматам среди педагогических коллективов.

28-29 октября прошли соревнования по шахматам среди педагогических коллективов областного центра.

Полуфиналы среди Восточного и Западного округа собрали команды из 35 образовательных учреждений.

На базе МБОУ СОШ №31 сражались шахматисты Западного округа. В результате отбора, вышли в финал две команды: 1 место -МБОУ СОШ №49 (1.Лагутенков С.В.,2.Хабибулин Н.И.,3.Надеина Л.А.). , 2 место - команда МБОУ «ЦО №15» (1.Абрамов А.Г., 2.Татаренко В.М.,3.Филатова Н.М.).

Команды Восточного округа играли в МАОУ "Центр образования №1". Первое место в полуфинале заняла команда МАОУ «Центр образования №1» (1.Некипелова Е.Н. , 2.Галенко Л.П., 3.Михайлова О.В.). На втором месте МБОУ«Гимназия № 5» (1.Черкашин Н.А. 2.Марунченко Д.А., 3.Кузнецова Л.Н.).

Финал состоялся 29 октября. Стыковые матчи между СОШ №49 и Гимназией №5 закончились со счетом 1-2 в пользу Гимназии №5, а команды ЦО №1 и ЦО №15 сыграли вничью.

В борьбе за 1 место Центр образования №1 со счетом 3-0 победил Гимназию №5 и занял 1 место. В матче за 3 место команда Центра образования №15 обыграла СОШ №49 со счетом 2-1.