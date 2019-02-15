Состав команд участников «Турнира поколений» по шахматам, посвященного Дню защитника Отечества России, на Кубок ООО «БелСоя»
Опубликовано пт, 15/02/2019 - 22:25 пользователем Маслова Ирина
1. 12 - 17 лет (Школьники): А. Безухов, К.Тинина, И.Сергиенко, зап А.Голикова.
2. 18 – 24 лет (Студенты): А.Васильев, В.Базаров, Г.Кобзев. зап. Л. Эль Хаммудани;
3. 24 - 29 лет (Молодежь): М.Иванов; А.Фетисов; В.Кулаков.
4. 30 - 40 лет (Средний возраст): А.Ужва, Е.Мирошников, А.Курилов.
5. 41-50 лет (Старший возраст): И.Семенова, С.Решетников, И.Морозов. зап С.Головко,
6. 51- 59 лет(Cеньоры): А.Иванов, А.Елизаров, К.Петросян.
7. 60 - 70 лет (Ветераны): Ю.Нечаев, И.Сумароков, В.Кушнаренко. зап. С. Горковенко;
8. 70 лет и старше (Старцы): А.Мотузный, А.Слюняев, В.Болотов, зап. А.Александров.
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