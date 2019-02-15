Состав команд участников «Турнира поколений» по шахматам, посвященного Дню защитника Отечества России, на Кубок ООО «БелСоя»

Опубликовано пт, 15/02/2019 - 22:25 пользователем Маслова Ирина

1.  12 - 17 лет (Школьники): А. Безухов,  К.Тинина, И.Сергиенко,  зап  А.Голикова.

2.  18 – 24 лет (Студенты): А.Васильев, В.Базаров, Г.Кобзев. зап. Л. Эль Хаммудани;

3. 24 - 29 лет (Молодежь): М.Иванов; А.Фетисов; В.Кулаков.

4. 30 - 40 лет (Средний возраст): А.Ужва,  Е.Мирошников, А.Курилов.

5. 41-50 лет (Старший возраст): И.Семенова,  С.Решетников,  И.Морозов. зап С.Головко,

6.  51- 59 лет(Cеньоры): А.Иванов, А.Елизаров, К.Петросян. 

7.  60 - 70 лет (Ветераны): Ю.Нечаев, И.Сумароков,  В.Кушнаренко.  зап. С. Горковенко;

8. 70 лет и старше (Старцы): А.Мотузный, А.Слюняев, В.Болотов,   зап. А.Александров.

Категория: 
Турниры
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