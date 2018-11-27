24 ноября текущего года состоялись соревнования по шахматам среди команд организаций и предприятий Алексеевского района. В турнире приняло участие 6 коллективов, которые играли по круговой системе. В итоге 1 место заняла команда ЗАО "АМКК", на 2 месте ГК "АПК Дон", 3 место досталось работникам ООО "ЭФКО-Пищевые ингредиенты". 25 ноября соревновались 18 команд сельских поселений. Соревнования прошли по швейцарской системе в 6 туров. Победив в 5 матчах и один сыграв вничью, первое место уверенно заняли Иловские шахматисты, 2 место в упорной борьбе досталось спортсменам Кущинского сельского поселения, на 3-м месте спортсмены Советского с/п обошедшие по дополнительным показателям более опытных шахматистов с. Хлевище.