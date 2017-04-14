Собина Павел стал Чемпионом г.Воронежа по шахматам среди мужчин

С 4 по 12 апреля в Воронежском областном шахматном клубе проходил Чемпионат г.Воронежа по шахматам среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 28 шахматистов.

Набрав 7 очков из 9, первое место занял наш земляк, алексеевец Собина Павел (воспитанник и выпускник Бандурина А.В.), а ныне студент ВГАСУ. Павел проиграл всего одну партию мастеру ФИДЕ Штука Сергею, и сыграл вничью с Костиным Алексеем (мм) и Клементовым Евгением.

Второе место в Чемпионате занял Клементов Евгений, 3-5 места поделили соответственно: Штука Сергей, Коваленко Сергей и Орехов Николай.

Поздравляем с победой!