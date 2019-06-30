«Смешанный сеанс»

Даже великий Пеле вряд ли в одиночку справился бы, например, с московским "Спартаком". Не устоял бы на ринге и Владимир Кличко, если бы против него вышел сразу десяток боксеров. Из всех видов спорта только в шахматах один человек в состоянии сражаться и обыгрывать одновременно двадцать, тридцать, а то и большее число противников. Речь, конечно, идет о сеансах одновременной игры.

27 июня в гости к любителям шахмат, которые получают социальные услуги в Новооскольком доме-интернате для престарелых и инвалидов пришёл многократный чемпион Новоосольского района по шахматам и русским шашкам Сергей Гончарук.

Сначала он на демонстрационной доске показал и прокомментировал присутствующим знаменитую партию Морфи – Консультанты, Париж, 1858 год. После чего провёл сеанс одновременной игры. Решили бросить вызов сеансёру в игре шахматы Салават Ганеев, Сергей Семернин, Анатолий Жугин, Александр Новиков, Александр Жданов, Юрий Рыдченков, Борис Голубенко. Василий Журавель расставил перед собой шашки.

Шесть партий в шахматы и одну партию в русские шашки сеансёр выиграл. Только Салавту Ганееву удалось выстоять и завершить партию вничью. 120 лет назад второй чемпион мира по шахматам Эмануил Ласкер сказал: «Единственный путь стать умнее – играть с более сильным соперником». Любители шахмат из дома-интерната приобрели не только опыт, но и получили большое удовольствие от общения друг с другом. Библиотеке Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергей Гончарук подарил шахматную книгу.

Л.Бычкова – библиотекарь Новооскольского дома-интерната для престарелых и инвалидов