Школьники МАОУ Центра образования №1 стали лучшими на окружном первенстве Кубка РДШ.

C 26 мая по 3 июня в интернете, на платформе шахматышколе.рф, прошёл II этап кубка Российского движения школьников по шахматам - первенство Центрального Федерального округа.

Белгородскую область в обеих возрастных категориях (старшая – 2003 г.р. и моложе; младшая – 2006 г.р. и моложе) представляли учащиеся МАОУ Центра образования №1 города Белгорода - победители регионального этапа.

В прошлом году команда младших школьников стала победителем Всероссийского первенства кубка РДШ, поэтому в этот раз настрой соперников был соответствующим. К тому же, помимо 16 команд ЦФО, в турнир включили коллектив из Москвы. Определяющим итоговый результат неожиданно стал матч 2-го тура, где наша команда встретилась с командой из Рыбинска (Ярославской обл.). Начало тура было за белгородцами, но упущенное преимущество под цейтнот – и матч проигран. В итоге коллектив из Рыбинска занял первое место, наши ребята – вторые. Третье место у команды из Воронежской области.

Зато отличилась наша команда в старшем возрасте. Ведомые кандидатом в мастера спорта Олегом Дятловым и перворазрядником Дмитрием Жариковым, школьники уверенно выиграли все 7 матчей турнира и заняли первое место.

В этом году под эгидой ФШР была создана комиссия по читерству, которая больше 3-х недель проверяла партии турниров всех округов. Результаты наших турниров подтверждены.

В сентябре этого года в Москве состоится финал – очный Всероссийский этап кубка РДШ. Пожелаем успеха нашим ребятам!