Шашечный турнир, посвященный Всероссийскому дню физкультурника.

7 августа в Белгородском областном шахматном клубе (центр адаптационного спорта) прошли турниры по шашкам среди мужчин и женщин. Соревнования были посвящены Всероссийскому дню физкультурника. Организаторами турниров выступили управление спорта администрации города Белгорода, при поддержке областной федерации шашек и центра адаптивного спорта. Сохраняя все меры предосторожности, и соскучившись по шашкам, спортсмены "ринулись в бой".

По итогам турниров первое место среди женщин заняла Воронова Екатерина, у мужчин победил Переверзев Виктор.

Как всегда, на высоком уровне соревнования судили В.С.Грицаев и Е. Юшинов.

Призеры награждены грамотами, медалями и призами.