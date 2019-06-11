В летнем лагере школы № 24 в день празднования Вознесения Господня в рамках проекта «Шахматное содружество» прошли необычные соревнования - «Шахматы на траве». Почетным гостем был отец Сергий Прокопенко, протоиерей храма Преподобного Серафима Саровского. Перед началом соревнований батюшка рассказал ребятам о празднике «Вознесения» и о предстоящем празднике «Троица». О том, что на Троицу храмы украшаются цветами, травой и деревьями.

В этот день стояла жаркая погода, поэтому сыграли одну партию. С батюшкой играл один из лучших игроков начальной школы – Феактистов Саша. Все участники в подарок получили сладкий приз, а победители дополнительно открытки «65-лет Белгородской области». Батюшке в благодарность за участие вручили небольшой подарок.

Ребятам очень понравился нестандартный формат мероприятия, так как все привыкли играть в шахматы в помещении и на столе. Они приобрели опыт интересного времяпровождения во время летних каникул.