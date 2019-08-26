«Шахматы и шашки в ЦКР «Оскол»

21 августа в ЦКР «Оскол» города Новый Оскол пришли ребята из городского шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». По традиции каждую среду во время каникул здесь в клубе интеллектуальных игр «Филин» проводятся турниры по шахматам и шашкам. Играли по круговой системе.

В турнире по шахматам среди учеников 1-2 классов первое место занял Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), на третьем Матвей Чикалов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире по шахматам для третьих классов и старше первое место занял Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Дмитрий Мелешков (МБОУ «СОШ №3») занял второе место, а Эмилия Белоусова (МБОУ «СОШ №3») – третье.

В турнире по русским шашкам первое место заняла София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На второй строчке в турнирной таблице расположилась Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»). Замкнул тройку призёров Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

Победители и призёры награждены грамотами. Всех участников соревнования угостили конфетами. По окончании турниров сразились в настольный хоккей и другие игры.

С. Гончарук – главный судья соревнования