Шахматный турнир в честь Международного дня шахмат

21 июня в районном шахматном клубе "Звездный" города Строитель прошел ежегодный шахматный турнир посвященный Международному Дню шахмат. В турнире приняли участие 12 человек. В ходе борьбы первое место занял кмс Кишкин Сергей Сергеич. На втором месте кмс Рыжков Валерий Николаевич, 3 место кмс Иванов Иван Алексеевич.

Так же в этот день были подведены шахматные итоги 2017, управление по физической культуре и спорту Яковлевского района щедро наградили победителей турниров проходящих в 2017 году.

Гл. судья соревнований, Мурысев В.В.