Шахматный турнир в честь Дня Победы!
Опубликовано вс, 20/05/2018 - 22:35 пользователем Маслова Ирина
13 мая в гимназии №2 г.Белгорода состоялся турнир по Быстрым шахматам. В соревнованиях приняли участие учащиеся гимназии №2, а также приглашенные шахматисты. Играли по швейцарской системе.
Поздравляем призеров соревнований!
1 место - Часовской Сергей -СОШ №50
2 место - Петровская Ольга - гимназия №2
3 место - Бутко Анна - СОШ №39
Гл. судья соревнований - В.И.Волошкин
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