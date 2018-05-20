Шахматный турнир в честь Дня Победы!

13 мая в гимназии №2 г.Белгорода состоялся турнир по Быстрым шахматам. В соревнованиях приняли участие учащиеся гимназии №2, а также приглашенные шахматисты. Играли по швейцарской системе.

Поздравляем призеров соревнований!

1 место - Часовской Сергей -СОШ №50

2 место - Петровская Ольга - гимназия №2

3 место - Бутко Анна - СОШ №39

Гл. судья соревнований - В.И.Волошкин