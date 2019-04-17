Шахматный турнир в честь Дня космонавтики

Клуб ветеранов "Мыслитель" в честь Дня космонавтики устроил для членов и гостей клуба праздничное мероприятие. В начале встречи организатор праздника - руководитель клуба, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин - предоставил слово председателю «Партии пенсионеров» Владимиру Абельмазову и депутату Горсовета г.Белгорода Наталье Аверьяновой, которые поздравили собравшихся с Днем космонавтики и рассказали о своей общественной работе, ответив на многочисленные вопросы собравшихся. Затем ветеран Вооруженных сил России майор Александр Кушнарев очень интересно рассказал о своей службе на космодроме Байконур, о встречах с космонавтами и конструкторами ракет, о развитии современной космонавтики, а подрастающему поколению, присутствующему в зале, рассказал о патриотизме на примере советских и российских космонавтов.

После этого участники встречи читали стихи, под гитару пели песни Высоцкого и Окуджавы, а завершился концерт общим исполнением любимой песни космонавтов "Трава у дома".

По итогам проведенного шахматного блиц-турнира, посвященного Дню космонавтики, все участники соревнования, в зависимости от занятых мест, получили призы и сувениры от "Партии пенсионеров" и грамоты от областной шахматной федерации.

Организаторы, участники и зрители мероприятия благодарят лично директора белгородской государственной универсальной научной библиотеки Рожкову Надежду Петровну и ее сотрудников за всестороннюю помощь и поддержку в деле проведения мероприятия.