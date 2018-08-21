Шахматный турнир в честь дня города Алексеевка

19 августа в честь дня города в Алексеевском шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева прошел открытый блиц турнир по шахматам. Приняли участие 52 шахматиста из Белгородской (г.Белгород, г.Губкин и Губкинской район, г.Ст. оскол, г.Н.Оскол, г.Бирюч, г.Алексеевка и Алексеевский р-н) и Воронежской области (г.Воронеж, г.Острогожск). Играли по швейцарской системе в 9 туров. На открытии соревнований участники минутой молчания почтили память недавно ушедшего из жизни ветерана шахмат Лазарева Алексея Ивановича.

Итоги соревнований: 1 место занял международный гроссмейстер Иванов Александр (Белгород, 8.5 очков), на 2 месте - Макаренко Александр (Москва, 7.5 очков), 3 место-Собина Павел (Воронеж, 7 очков).

Среди ветеранов: 1 место - Денисов Николай (г. Калуга), 2 -5 места поделили: Казармщиков Владимир (г. Ст. Оскол), Трофимец Евгений ( г. Ст. Оскол), Куприч Михаил ( г. Ст. Оскол) и Лобов Виктор (г.Губкин).

Среди женщин призерами стали алексеевцы: 1 место - Макаренко Елмзавета , 2 место - Галкина Анна.

Сильнейшими среди школьников оказались: 1 место - Безухов Александр (г.Белгород), 2 место - Наконечный Игнат (г.Ст.Оскол), 3 место- Акинин Илья (Ст. Оскол).

Традиионно подводились итоги среди местных шахматистов. На этот раз среди шахматистов среднего возраста попали в призеры Зверяченко Александр и Иевлев Павел.

У ветеранов на 1 место вышел Драницын Василий, 2-3 места поделили Онищенко Иван и Погосян Петрос.

А лучший результат среди школьников показали: - 1 место- Ковалев Никита, 2 -3 места поделили Попов Артем и Шалаев Артем.

Призы управления спорта администрации Алексеевского раона вручили главный судья и организатор соревнований Бандурин Александр Васильевич и секретарь турнира Жукова Светлана Васильевна.