Шахматный турнир в честь дня города Алексеевка

Опубликовано вт, 21/08/2018 - 22:21 пользователем Маслова Ирина

19 августа  в честь дня города в Алексеевском шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева прошел  открытый блиц турнир по шахматам. Приняли участие 52 шахматиста из Белгородской  (г.Белгород, г.Губкин и Губкинской район, г.Ст. оскол, г.Н.Оскол, г.Бирюч, г.Алексеевка и Алексеевский р-н) и Воронежской области (г.Воронеж, г.Острогожск). Играли по швейцарской системе в 9 туров. На открытии соревнований участники  минутой молчания почтили память недавно ушедшего из жизни ветерана шахмат Лазарева Алексея Ивановича.

Итоги соревнований:  1 место занял международный гроссмейстер  Иванов Александр (Белгород, 8.5 очков),  на 2 месте -    Макаренко  Александр (Москва, 7.5 очков),  3 место-Собина  Павел (Воронеж, 7 очков).

Среди ветеранов:  1 место  -  Денисов Николай (г. Калуга),  2 -5 места  поделили:  Казармщиков Владимир (г. Ст. Оскол), Трофимец Евгений ( г. Ст. Оскол), Куприч Михаил ( г. Ст. Оскол) и Лобов Виктор (г.Губкин).

Среди женщин призерами стали алексеевцы:  1 место - Макаренко Елмзавета , 2 место - Галкина Анна.

Сильнейшими среди школьников оказались: 1 место - Безухов Александр (г.Белгород),  2 место -  Наконечный Игнат  (г.Ст.Оскол), 3 место- Акинин Илья (Ст. Оскол).

Традиионно подводились итоги среди местных шахматистов. На  этот  раз среди шахматистов среднего возраста попали в призеры  Зверяченко Александр и Иевлев Павел.

У ветеранов на 1 место вышел  Драницын Василий,  2-3  места поделили Онищенко Иван и Погосян Петрос.

А лучший результат  среди  школьников показали: - 1 место- Ковалев Никита,  2 -3 места поделили Попов Артем и Шалаев Артем.

Призы управления спорта  администрации Алексеевского раона вручили главный  судья и организатор соревнований Бандурин Александр Васильевич и секретарь турнира Жукова Светлана Васильевна.

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