Шахматный турнир "Умная игра" среди дошкольников г.Белгорода.

В городе Белгороде закончился муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства» в номинации шахматный турнир "Умная игра", который проходил с 26 апреля по 3 мая.

В этом году, в период "чессбебибунта", в этих соревнованиях приняли участие около 85 (!) мальчиков и девочек из 45 дошкольных учреждений областного центра.

Соревнования проходили в два этапа: отборочный и финал. 26-27 апреля проводились отборочные соревнования в ДОУ №46. Ребята играли 6 туров по швейцарской системе, с контролем времени - 15 минут каждому участнику. Из двух подгрупп вышли в финал по 10 сильнейших шахматистов. Финал проходил 3 мая на базе МБУДО ДЮСШ №4.

В финале играли 5 партий, чтобы выявить самых достойных представлять г.Белгород на региональном этапе. В итоге 1-3 места поделили Селиванов Нестор (ДОУ №47), Готчин Александр (СОШ №39), Глотов Петр (ДОУ №7). Ребята набрали по 4 очка и лишь дополнительные показателели выявили победителей.

4 место занял Павлюченко Степан (СОШ №47), 5 место - Бредихин Максим (ДОУ №16), 6 место -Чернов Илья (ДОУ №54). У ребят также был дележ мест, они набрали по 3,5 очка.

Представлять город Белгород в Шебекинском районе будут всего лишь два участника - Селиванов Нестор и Готчин Александр.

P.S. Хочется отметить, что шахматы в Белгороде развиваются, интерес к этому виду спорта растет не только среди начальной школы, но и среди дошколят. Но... для обеспечения соревнований с таким количеством детей необходимы условия: наличие помещения, инвентаря (шахматы, часы), наличие квалифицированной судейской бригады, призовой фонд и т.д.

Судья соревнований , тренер МБУДО ДЮСШ №4 И.В. Маслова.