Шахматный турнир, посвященный памяти святых жен-мироносиц

Опубликовано вс, 22/04/2018 - 23:51 пользователем Маслова Ирина

Шахматный турнир, посвященный памяти святых  жен-мироносиц,  прошел в минувшую субботу в Воскресной школе Смоленского собора.

В соревнованиях приняли участие только  девочки, самой юной шахматистке Ковалевой Екатерине 5,5 лет.

 Выиграв все партии, первое место в общем зачете  заняла шестилетняя  Белова Мария. Среди старших девочек сильнейшей оказалась Болотнова Аня, на втором месте среди старших девочек -  Нерубенко Анна, третье место заняла Петренко Мария.

У  младших девочек на втором месте дошкольница Юдина Виктория, а на третьем месте первоклассница Наумова Ирина.

Победители и призеры соревнований награждены грамотами и призами.

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