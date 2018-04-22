Шахматный турнир, посвященный памяти святых жен-мироносиц
Опубликовано вс, 22/04/2018 - 23:51 пользователем Маслова Ирина
Шахматный турнир, посвященный памяти святых жен-мироносиц, прошел в минувшую субботу в Воскресной школе Смоленского собора.
В соревнованиях приняли участие только девочки, самой юной шахматистке Ковалевой Екатерине 5,5 лет.
Выиграв все партии, первое место в общем зачете заняла шестилетняя Белова Мария. Среди старших девочек сильнейшей оказалась Болотнова Аня, на втором месте среди старших девочек - Нерубенко Анна, третье место заняла Петренко Мария.
У младших девочек на втором месте дошкольница Юдина Виктория, а на третьем месте первоклассница Наумова Ирина.
Победители и призеры соревнований награждены грамотами и призами.
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