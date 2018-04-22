Шахматный турнир, посвященный памяти святых жен-мироносиц, прошел в минувшую субботу в Воскресной школе Смоленского собора.

В соревнованиях приняли участие только девочки, самой юной шахматистке Ковалевой Екатерине 5,5 лет.

Выиграв все партии, первое место в общем зачете заняла шестилетняя Белова Мария. Среди старших девочек сильнейшей оказалась Болотнова Аня, на втором месте среди старших девочек - Нерубенко Анна, третье место заняла Петренко Мария.

У младших девочек на втором месте дошкольница Юдина Виктория, а на третьем месте первоклассница Наумова Ирина.

Победители и призеры соревнований награждены грамотами и призами.