Шахматный турнир, посвященный окончанию учебного года.

В конце мая в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 прошли итоговые турниры по шахматам, посвященные окончанию учебного года.

В соревнованиях приняли участие 50 шахматистов в возрасте от 5 до 14 лет. Играли отдельно по возрастам в четырех турнирах. Среди самых маленьких шахматистов (самый многочисленный турнир) победу одержал дошкольник Ильенко Филипп, набравший 6,5 очков из 7. На втором месте дошкольник Готчин Александр, отставший от победителя всего на пол-очка, третье-пятое место поделили пятилетний Чернов Илья, первоклассник Красюков Дмитрий и дошкольник Павлюченко Степан.

Среди девочек дошкольниц на первом месте Юхименко Дарья, второе место у Беловой Марии, третье место заняла юная Король Анна. Юдина Виктория заняла четвертое место.

В турнире шахматистов 2009-2010 г.р. у мальчиков на первом месте Коваленко Давид, второе место у Сивцева Артема, на третем месте Стряпчий Андрей. Среди девочек в этом турнире побуду одержала Деркач Софья, на втором месте Дикунова Алена, третье место у Морозовой Анны.

У шахматистов до 12 и до 14 лет состоялся общий турнир, который выявил сильнейших в общем и возрастном зачете.

Сергиенко Иван стал победителем турнира, а также занял первое место среди мальчиков до 12 лет. Вторым стал Воронин Лев, вне конкурса играл Шило Лев, который также набрал 4 очка и стал третьим победителем турнира.

В возрасте до 14 лет лучший результат у Дикунова Артема, на втором месте Шалопутов Андрей, третьим стал Часовской Сергей. Среди девочек до 12 лет на 1 место вышла Кравцова Елена, второе место заняла Буданова Маргарита. У девочек до 14 лет победительницей стала Смирнова Дарья.

Все участники получили грамоты и дипломы, а также призы от спонсоров соревнований.