Клуб ветеранов «Мыслитель» 26 мая провел шахматный турнир, посвященный Международному Дню библиотек.

В начале турнира перед участниками и зрителями выступили работники Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, которые рассказали: о своей работе, о роли книги в современной жизни человека, о новинках книжной литературы Белгородской области и России. В ответ ветераны, поздравив с праздником библиотекарей, поблагодарили их за заботу, внимание и участие в работе клуба.

При 15 участниках турнира, первое место завоевал Чуев Иван, второе – Слюняев Александр, третье – Козинов Валерий.

В детском турнире, при 12 участника, первое место – Синцарев Михаил, второе – Петровская Ольга, третье – Вологин Владислав.

Призы и подарки для участников турнира подготовил спонсор Кушнаренко Владимир Николаевич.

Почетный председатель шахматной федерации г. Белгорода, руководитель клуба "Мыслитель" Зацепин Владимир Павлович.