Шахматный турнир, посвященный Дню Конституции

14 декабря в Короче состоялся турнир по шахматам, посвященный Дню Конституции. Играли 12 человек, контроль времени — по 25 мин каждому до конца партии.Первое место занял Пьянков Евгений, на втором — Михайленко Геннадий на третьем — Дороганов Андрей.Победителям вручены медали и дипломы от управления физической культуры, спорта и туризма администрации Корочанского района.