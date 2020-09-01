Шахматный турнир памяти ветеранов войны. Никто не забыт, ничто не забыто!.

В шахматном клубе ветеранов «Мыслитель», при Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, со дня его основания были три участника Великой Отечественной войны: Настоящий Кузьма Павлович – кавалер множества боевых наград, Алексеев Михаил Семенович – тяжело раненый в боях на Курской дуге и чудом оставшийся в живых и Пушкарев Павел Семенович – освобождавший не только Вену и Бухарест, но и повоевавший с японцами. Они беззаветно и страстно любили играть в шахматы, принимая участие во всех турнирах и командных первенствах клуба, и не раз добивались побед над значительно младшими соперниками. Также они постоянно участвовали во встречах с подрастающим поколением, рассказывая им о своих фронтовых буднях.

Первым ушел из жизни Кузьма Павлович. Чуть менее трех лет назад не стало и Михаила Семеновича. А 29 августа в шахматном павильоне Центрального парка минутой молчания помянули ушедшего от нас в июле Павла Семеновича. Добрые слова о нем сказали его близкие друзья-шахматисты Александр Слюняев и Анатолий Мотузный, руководитель клуба ветеранов «Мыслитель» Владимир Зацепин, сыгравший с Павлом Семеновичем не одну сотню партий в товарищеских матчах по шахматам и шашкам, руководитель Белгородского отделения Российского Союза ветеранов подполковник Аркадий Бармин, член исполкома шахматной федерации Белгородской области Александр Косов.

Затем в память о Павле Семеновиче состоялись блиц-турниры среди детей, мужчин и женщин. У детей 1-2 место поделили Ваня Сергиенко и Михаил Синцарев, у мужчин первым стал Анатолий Мотузный, у женщин – Альвина Ковалева.

Члены клуба решили турнир в память о наших ветеранах-шахматистах – Кузьмы Павловича, Михаила Семеновича и Павла Семеновича – сделать ежегодным и приурочить его ко Дню победы.

Никто не забыт, ничто не забыто!