Шахматный турнир памяти тренеров-преподавателей Алексеевской ДЮСШ

С 6 по 9 июня в г.Алексеевка в шахматно-шашечном клубе им.Б.В.Синева состоялся традиционный открытый межобластной командный турнир по быстрым шахматам , памяти тренеров-преподавателей ДЮСШ г. Алексеевка.

В турнире приняли участие 13 команд из Белгородской и Воронежской областей. В составе каждой команды участвовали 3 мальчика и одна девочка в возрасте 2005 г.р. и моложе. Играли по швейцарской системе в 7 туров.

В этом году игра была непредсказуема. Лишь в последнем туре выявились победители. Команда Шебекино-1 (19 очков) обыграла лидера турнира - команду Острогожск-1, и это вывело их на второе место. Две белгородские команды попали по жеребьевке между собой, причем каждая команда могла стать победителем. В итоге команда Белгород-1 обыграла Белгород-2 и заняла 1 место (19, 5 очков), оттеснив « своих» на 4 место. Третье место заняла команда г. Алексеевка-4, в их активе 18 очков.

В личном зачете по доскам призерами стали:

На 1 доске- 1 место - Тинина Кристина (г.Белгород-1), 2 место –Дикунов Артём (г.Белгород-2), 3 место – Демьяненко Александр (г.Алексеевка-4).

На второй доске - 1 место – Котов Владимир (Шебекино-2), 2 место – Андриевских Дмитрий (Острогожск-2), 3 место – Ковалёв Никита (Алексеевка-1).

На третьей доске – 1 место – Сергиенко Иван (г.Белгород-1), 2 место – Тарасов Егор (г.Шебекино-1), 3 место – Марченко Владимир (Алексеевка – 4).

На четвертой доске – 1 место - Макаренко Елизавета (Алексеевка-1), 2 место – Нилова Софья (Острогожск-1), 3 место - Нестерова Мария (Белгород-1).

Командам и всем участникам команд-призеров вручены грамоты, медали и денежные призы. Призеры в личном зачете награждены грамотами и медалями.

В рамках этого мероприятия состоялся сеанс одновременной игры по шахматам на двадцатичетырех досках, который дал международный гроссмейстер, председатель Белгородской региональной общественной организации "Шахматная федерация" Иванов Александр Александрович. Сеанс закончился со счетом 23, 5 на 0,5 в пользу гроссмейстера. Вничью удалось сыграть только одному участнику - Давиденко Владимиру из Отсрогожска-1.

Хочется отметить, как всегда, отличную организацию соревнований: объективное судейство, вкусное и недорогое питание в школе №5, уютное проживание в гостиницах «Тихая сосна» и «Пилигрим» (к месту проведения соревнований был организован бесплатный транспорт). Ребята не только играли в шахматы, но и плавали в бассейне в водно-спортивном комплексе «Волна», играли в футбол в свободное от соревнований время. Участники соревнований выражают благодарность Бандурину Александру Васильевичу – главному судье и организатору турнира, Жуковой Светлане Васильевне – главному секретарю, а также Алексеевской ДЮСШ и управлению физической культуры администрации Алексеевского района.