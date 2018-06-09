5-8 июня в шахматном клубе им.Б.В.Синева г.Алексеевка прошел традиционный шахматный турнир, памяти тренеров-преподавателей Алексеевской спортивной школы.

На этот раз померяться силами собрались 8 команд из Белгородской области. Состав команды был как обычно: 3 мальчика, 1 девочка. Играли по круговой системе с контролем времени - 1 час на партию каждому участнику.

В результате с большим отрывом победила команда-1 МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода, набравшая 24 очка. В составве играли (Петров Эрнест, Дикунов Артем, Сергиенко Иван, Кравцова Елена, Шалопутов Андрей (запасной), тренеры Маслова И.В. и Елизаров А.В.). На втором месте, с результатом 19,5, комнада Алексеевской спортивной школы (Ковалев Никита, Демьяненко Александр, Марченко Владимир, Войленко Лилия, тренер Бандурин А.В.), третье место у команды ДЮСШ г.Губкина (Журавлев Артем, Емельянов Максим, Терещенко Дмитрий, Чурикова Валерия, тренер Филатов В.Н.), в их активе 18 очков.

Немного отстали команды г.Белгород-2 (16,5) и г.Шебекино (13.5), хотя яростно боролись за призовые места. В зачете по доскам призовые места заняли:

1 доска: 1 место - Ковалев Никита( Алексеевка), 2 место - Тинина Кристина (г.Белгород), 3 место - Шалопутов Андрей (г.Белгород).

2 доска: 1 место Дикунов Артем (г.Белгород), 2 место - Спиридлонов Артем (г.Шебекино), 3 место - Часовской Сергей (г.Белгород), который поделил 3-4 место с Демьяненко Алексанндром (г.Алексеевка).

3 доска: 1 место - Сергиенко Иван (г. Белгород), 2 место - Терещенко Дмитрий (г.Губкин), 3-4 место - Марченко Владимир (г.Алексеевка), и Котов Владимир (г.Шебекино), на 4 доске:

1 место - Кравцова Елена (г.Белгород), 2 место - Чурикова Валерия (г.Губкин, 3 место - Войлено Лилия (г.Алексеевка).

Победители и призеры соревнований получили грамоты, медали и денежные призы. Как всегда, на высоте была организация соревнований Бандуриным Александром Васильевичем и безупречное судейство Тарасова Федора Евдокимовича и Жуковой Светланы Васильевны.