Клуб ветеранов «Мыслитель» провел в День пограничника - 28 мая, шахматный турнир памяти героя Советского Союза Лукашова Николая Николаевича.

В начале турнира, перед участниками и зрителями выступил майор-пограничник Гуськов Николай, который лично знал героя и рассказал о жизни и подвиге своего боевого товарища Лукашова.

В турнире приняли участие 18 человек, среди них – ветераны вооруженных сил, женщины и дети. В упорной борьбе первое место завоевал Козинов Валерий, второе – десятиклассник Илья Лоскутов, третье – Мартынов Вячеслав. Победитель турнира, призеры, дети и женщины, кроме грамот и слов благодарности, получили призы и подарки от спонсора турнира Гуськова Николая.

Данный турнир решено сделать ежегодным.