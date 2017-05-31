Шахматный турнир, памяти героя Советского Союза Лукашова Николая Николаевича.
Опубликовано ср, 31/05/2017 - 22:22 пользователем Маслова Ирина
Клуб ветеранов «Мыслитель» провел в День пограничника - 28 мая, шахматный турнир памяти героя Советского Союза Лукашова Николая Николаевича.
В начале турнира, перед участниками и зрителями выступил майор-пограничник Гуськов Николай, который лично знал героя и рассказал о жизни и подвиге своего боевого товарища Лукашова.
В турнире приняли участие 18 человек, среди них – ветераны вооруженных сил, женщины и дети. В упорной борьбе первое место завоевал Козинов Валерий, второе – десятиклассник Илья Лоскутов, третье – Мартынов Вячеслав. Победитель турнира, призеры, дети и женщины, кроме грамот и слов благодарности, получили призы и подарки от спонсора турнира Гуськова Николая.
Данный турнир решено сделать ежегодным.
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