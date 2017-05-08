Шахматный турнир "Дети войны", посвящённый дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.г

В честь Дня Победы клуб ветеранов «Мыслитель», при поддержке спорткомитета г.Белгорода, центра адаптивного спорта, «Партии пенсионеров», «Союза ветеранов России», спонсоров Вашева Владимира Яковлевича, Абельмазова Владимира Викторовича и Кушнаренко Владимира Николаевича, 6 мая 2017 года, впервые в России, организовал и провел шахматный фестиваль «Дети войны». В программе было: минута молчания, поздравления от организаторов, гостей и спонсоров с Днем Победы, общее фотографирование на память и совместное, дружное исполнение фронтовых песен под русскую гармошку.

В основном турнире у мужчин, где играли участники до 1945 года рождения включительно, победу среди 13 участников одержал Матузный Анатолий, второе место у Слюняева Александра, третье и четвертое места поделили Мирошников Михаил и Валерий Козинов. У женщин, в аналогичном турнире, при пяти участницах, уверенную победу одержала Рита Гавриленко. В детском турнире победил Сергиенко Ваня, второе и третье места поделили Чистякова Полина и Синцарев Миша. В турнире от 1946 года рождения и младше уверенную победу одержал Поздеев Владимир, сумевший в личной встрече оттеснить на второе место Чуева Ивана, идущего до этого без поражений, третье место у Мартынова Вячеслава.

Победители и призеры, во всех состоявшихся турнирах, были награждены медалями и дипломами, а остальные участники грамотами за участие. Кроме этого, дети получили по шоколадке, а ветераны подарки от наших спонсоров.

Данный турнир решено проводить ежегодно.

Председатель клуба ветеранов «Мыслитель» Владимир Зацепин