Шахматный семинар в г.Белгороде

С 11 по 15 сентября МБУДО ДЮСШ №4, под руководством МКУ НМИЦ, провели обучающий семинар «Организация обучения педагогических работников основам преподавания шахмат».

Мероприятия прошли на базе шахматного клуба ДЮСШ №4 и МБОУ лицея №9 г. Белгорода. Участниками семинара стали педагогические работники образовательных учреждений, которые будут проводить в школах г. Белгорода шахматные уроки.

Педагоги познакомились с азами и премудростями древней игры, историей происхождения шахмат, обсудили программы обучения, поделились методическими разработками и особенностями организации работы с детьми.

В рамках семинара на практических занятиях прошел шахматный турнир среди преподавателей.

По итогам 1 место занял Михаил Иванович Пищальченко (МБОУ СОШ №42). На 2 месте Фёдор Александрович Суслов (БОУ СОШ №35), 3 место заняла Елена Александровна Сангалова (МБОУ "Лицей№10").

Поздравляемй победителей и призёров!