«Шахматный Первомай»

1 мая в фойе Отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» Новооскольского городского округа состоялся блицтурнир по шахматам, посвящённый Празднику Весны и Труда. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате первое место со стопроцентным результатом занял Иван Скурятин. На втором месте закрепился Сергей Безгин. Сергей Гончарук замкнул тройку призёров. Они награждены грамотами и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Параллельно проходил турнир по русским шашкам для девочек. Играли по круговой системе. Каждая играла со своей соперницей по две партии. Первое место уверенно заняла Эвелина Скурятина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Дальше места распределились следующим образом: 2 место – Кристина Симонова (МБОУ «СОШ №3»), 3 место – Анастасия Чувакина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире для дошкольников победителем стала Анна Щекина («МБДОУ «Детский сад №3»). На втором месте Дарья Голенко («МБДОУ «Детский сад №9»). На третьей строчке в турнирной таблице расположилась Аделина Скурятина («МБДОУ «Детский сад №9»).

Победители и призёры награждены грамотами и призами. Все участники соревнования получили сладкие призы.

Н.Уханёва – заведующая отделом культрно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол»