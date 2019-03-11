Шахматный калейдоскоп

В последнюю декаду февраля и первую декаду первого весеннего месяца в шахматном клубе города Валуйки состоялись два турнира. Первый был посвящен Дню Защитника Отечества, а второй памяти шахматистов А.А.Кардапольцева (03.03.1934г.-30.08.2015г.) и В.С.Севостьянова (13.03.1940г.-20.04.2000г.), внесших значительный вклад в развитие данного вида спорта на валуйской земле.

В день Защитника Отечества в турнире приняли участие 24 шахматиста, которые были разделены на два полуфинала. Контроль времени 10 минут на партию. По три победителя с каждого полуфинала выходили в финал, который состоялся уже 24 февраля. Контроль времени 5 минут на партию. Турнир проходил по правилам ФИДЕ. Набрав в финале 3,5 очка из пяти первое место занял Р.Нуруллин. На втором месте с тремя очками закрепился С.Кузнецов. После двух поражений сумел занять третье место с результатом 2,5 очка неоднократный призер многих соревнований Л.Сизиков. Сразу три участника с двумя очками поделили 4-6 места. Это А.Колбаса, Н.Толмачев и В.Детков. Призерам были вручены грамоты и подарки от управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Валуйского округа.

Второй турнир прошел по круговой системе 9 марта и собрал 13 участников. Контроль 10 минут на партию. Более чем четырех часовая игра закончилась дележом 1 и 2 места С.Кузнецова и С. Посохова. Они набрали по 9 очков из 12. По личной встрече победа присуждена С. Кузнецову. На пол очка меньше у третьего призера Э. Сумина. 4-5 места с 8 очками поделили А. Колбаса и Р. Нуруллин. Шестерку замкнул В. Шлейгер. У него семь с половиной очков. Призерам по окончании турнира были вручены грамоты от управления по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации Валуйского округа.

Р. Нуруллин, судья соревнований,

член шахматного совета клуба.

(11.03.2019г.)