Шахматный июль

Последняя декада июля была богата на шахматные соревнования. 20 июля в международный день шахмат турниры прошли в селе Соболевка и в поселке Волоконовка. Победителем в первом турнире, проходившем по круговой системе с регламентом 10 минут на партию, стал уроженец этого села В. Полухин с результатом 11 очков из 12. На втором месте А.Твердохлебов, уступивший пол очка. Третье и четвертое места поделили Э. Сумин и А.Цопа. В их активе по 8,5 очков.

Волоконовцы провели межрайонный турнир по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут. Перед началом турнира был проведен 15 минутный конкурс задач и викторина на знание истории шахмат. Всего здесь собралось 28 любителей из четырех районов. В турнире победу одержал представитель Волоконовки В. Заболоцких,

которому был вручен кубок. Остальные призеры также получили свои подарки. Были отмечены также и лучшие в решении задач и в знании истории шахмат. После турнира хозяева предложили участникам обед из вкусной каши и салатов в кафе « У Ксюши» в городском парке, где и состоялся сам турнир. Особая благодарность А.Андриянову за организацию данного турнира.

21 июля валуйчане в шахматном клубе провели свой турнир, посвященный этой дате, в котором приняли участие 16 шахматистов. Два полуфинала с контролем времени 10 минут на партию выявили по три призера. Они и разыграли кубок, но уже с контролем времени 5 минут на партию. Набрав 4 очка из 5 возможных, победителем турнира стал С. Сотников. На втором месте Э.Сумин с тремя очками. На пол очка меньше у С Посохова. Всем призерам вручены грамоты от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа, а также журналы « Шахматное обозрение - 64» №6 за 2019 год от шахматного совета клуба.

28 июля в г. Новый Оскол состоялся межрайонный турнир, посвященный дню города и собравший 30 участников из девяти округов и г. Воронежа. Было сыграно 9 туров с контролем времени 10 минут на партию. Набрав 7 очков из 9 возможных, победителем турнира стал представитель Волоконовки опытный ветеран В. Заболоцких. 2-3 места поделили А.Андриянов (Волоконовка) и И.Капустин (Чернянка), уступившие победителю пол очка. Всем призерам были вручены грамоты, книги, а победителю и кубок.

Организатором и судьей был С. Гончарук. Мероприятие прошло на должном уровне и за это ему наша благодарность.

Р.Нуруллин (29 июля 2019г.)