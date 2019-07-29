Шахматный июль

Опубликовано пн, 29/07/2019 - 23:38 пользователем Маслова Ирина

                                      Последняя декада июля была богата на шахматные соревнования.  20 июля в международный день шахмат турниры  прошли в селе Соболевка и в поселке Волоконовка. Победителем в первом турнире, проходившем по круговой системе с регламентом 10 минут на партию, стал  уроженец  этого села В. Полухин с результатом 11 очков из 12.  На втором месте А.Твердохлебов, уступивший пол очка. Третье и четвертое места поделили Э. Сумин  и А.Цопа. В их активе по 8,5 очков.

       Волоконовцы провели межрайонный турнир по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут. Перед началом турнира был проведен 15 минутный конкурс задач и викторина на знание истории шахмат. Всего здесь собралось 28 любителей из четырех районов. В турнире победу одержал представитель Волоконовки В. Заболоцких,

 которому был вручен кубок. Остальные призеры также получили свои подарки. Были отмечены  также  и лучшие в решении задач и в знании истории шахмат. После турнира хозяева предложили участникам обед из вкусной каши и салатов в кафе « У Ксюши» в городском парке, где и состоялся сам турнир. Особая благодарность А.Андриянову за организацию данного турнира.

       21 июля валуйчане в шахматном клубе провели свой турнир, посвященный этой дате, в котором приняли участие 16 шахматистов. Два полуфинала с контролем времени 10 минут на партию выявили по три призера. Они и разыграли кубок, но уже с контролем времени 5 минут на партию. Набрав 4 очка из 5 возможных, победителем турнира стал С. Сотников. На втором месте Э.Сумин с тремя очками. На пол очка меньше у С Посохова. Всем призерам вручены грамоты от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа, а также журналы « Шахматное обозрение - 64» №6 за 2019 год от шахматного совета  клуба.

       28 июля в г. Новый Оскол состоялся межрайонный турнир, посвященный дню города и собравший 30 участников из девяти  округов и г. Воронежа. Было сыграно 9 туров с контролем времени 10 минут на партию. Набрав 7 очков из 9 возможных,  победителем турнира стал представитель Волоконовки  опытный  ветеран В. Заболоцких. 2-3 места поделили А.Андриянов (Волоконовка) и И.Капустин (Чернянка), уступившие победителю пол очка. Всем призерам были вручены грамоты, книги, а победителю и кубок.

       Организатором и судьей  был С. Гончарук. Мероприятие прошло на должном уровне и за это ему наша благодарность.

 

 

                                                                                       Р.Нуруллин (29 июля 2019г.)

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