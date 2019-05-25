«Шахматный фестиваль продолжается»

Шахматы – высокоинтеллектуальная игра с почти двухтысячелетней историей, актуальность которой не только не угасла с годами, а наоборот, всё больше набирает свои обороты.

Третий комплект медалей шахматного фестиваля «Дети – цветы жизни», который проходит в городе Новый Оскол, разыграли 25 учеников городских школ 2-х – 4-х классов. Соревнование проходило по швейцарской системе в пять туров. Для жеребьёвки использовалась компьютерная программа «Swiss Master 5.5».

В результате первое место занял Егор Шемякин (МБОУ «СОШ №4»), который выиграл все пять партий. На втором месте расположился Сергей Бобровский (МБОУ «СОШ №3»), на третьем – Дмитрий Мелешков (МБОУ «СОШ №3»).

В зачёте среди девочек места распределились следующим образом. 1 место – София Егизарова (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), 2 место – Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), 3 место – Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»).

Победители и призёры награждены грамотами, медалями и сладкими призами. Всех участников угостили конфетами и шоколадом.

С.Гончарук – главный судья соревнования