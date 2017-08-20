Шахматный блицтурнир, посвященный празднованию христианского праздника- Преображения Господня.

19 августа в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, по благословению настоятеля Смоленского собора протоиерея Павла, прошел блицтурнир по шахматам среди участников ветеранского клуба «Мыслитель». Соревнования посвящены празднованию христианского праздника – Преображения Господня.

Многие шахматисты, участники клуба «Мыслитель», начали свой день с посещения богуслужений в храме и освящения плодов, учавствовали в крестном ходе с мощами святителя Иоасафа.

Затем, в центральном парке культуры и отдыха (в «шахматной беседке»), состоялась дегустация даров природы, выращенных самими участниками клуба, апробация меда от знаменитого пасечника Владимира Вашева, бесплатная раздача рассады сортовой клубники от председателя клуба Владимира Зацепина и небольшой концерт с исполнением стихов и песен.

Далее ветераны перешли в библиотеку и провели блиц-турнир по шахматам.

Призерами соревнований среди мужчин стали: 1 место – Анатолий Мотузный, 2 место – Сергей Горковенко, 3-4 места поделили Александр Слюняев и Валентин Федотов.

Среди женщин неизменной победительницей стала Рита Гавриленко, на 2 месте Нина Жерносек, 3-4 места поделили соответственно Алла Цыганенко и Клавдияя Малинина.

Грамоты от Смоленского собора призерам вручил организатор соревнований, почетный председатель шахматной федерации, член общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.