Шахматный блицтурнир, посвященный празднованию христианского праздника- Преображения Господня.

Опубликовано вс, 20/08/2017 - 23:09 пользователем Маслова Ирина

19 августа в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке, по благословению настоятеля Смоленского собора протоиерея Павла, прошел блицтурнир по шахматам среди участников ветеранского клуба «Мыслитель». Соревнования посвящены празднованию христианского праздника – Преображения Господня.

Многие шахматисты, участники клуба «Мыслитель», начали свой день с посещения богуслужений в храме и освящения плодов, учавствовали в крестном ходе с мощами святителя Иоасафа.

 Затем, в центральном парке культуры и отдыха (в «шахматной беседке»),  состоялась дегустация даров природы, выращенных самими участниками клуба, апробация меда от знаменитого пасечника  Владимира Вашева,  бесплатная раздача рассады сортовой клубники от председателя клуба Владимира Зацепина и небольшой концерт с исполнением стихов и песен.

Далее ветераны перешли  в библиотеку и провели блиц-турнир по шахматам.

Призерами соревнований среди мужчин стали: 1 место – Анатолий Мотузный, 2 место – Сергей Горковенко, 3-4 места  поделили Александр Слюняев и Валентин Федотов.

Среди женщин неизменной победительницей стала Рита Гавриленко, на 2 месте Нина Жерносек, 3-4 места поделили соответственно Алла Цыганенко и Клавдияя Малинина.

Грамоты от Смоленского собора призерам вручил организатор соревнований, почетный председатель шахматной федерации, член общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.

 

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