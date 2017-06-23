Шахматный блиц-турнир в День памяти и скорби.

22 июня, в парке им.Ленина г.Белгорода, прошел традиционный блиц-турнир, посвященный Дню памяти и скорби. В начале соревнования перед участниками и зрителями выступили: член общественной палаты Белгородской области, организатор и спонсор турнира - Владимир Павлович Зацепин и капитан 1-го ранга, депутат городского совета, заместитель председателя Совета БРО Всероссийской общественной организации ветеранов – Бурик Анатолий Моисеевич. Они рассказали о значении Дня памяти и скорби в современной России, о воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма к нашей Родине – России. А Владимир Зацепин дополнительно рассказал о своем отце – Зацепине Павле Терентьевиче, который родился в этот день - 22 июня, и с первого до последнего дня прошел всю войну, кавалере многих боевых орденов и медалей.

В мужском блиц-турнире победу разделили Морозов Игорь и Поздеев Владимир, по коэффициенту первым стал Морозов. Третье-четвертое места поделили Слюняев Александр и Козинов Валерий, на пол-очка от призового места отстал старейшина Белгородских шахмат – Ковалевский Эдуард Федорович, который все же был награжден дипломом и призом за мужество и упорство в шахматной борьбе – последний три партии он выиграл у соперников в блестящем стиле. У женщин победила Алла Цыганенко.

Победители и призеры турнира получили дипломы от городского спорткомитета, а денежные призы от спонсора Владимира Зацепина.

Почетный председатель шахматной федерации г.Белгорода, член общественной палаты Белгородской области Владимир Павлович Зацепин