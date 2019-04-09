Клуб ветеранов «Мыслитель» по благословлению настоятеля Смоленского собора протоиерея Павла Вейнгольда провел шахматный блиц-турнир, посвященный православному празднику – Благовещение Пресвятой Богородицы. В начале праздничного мероприятия руководитель клуба Владимир Зацепин рассказал об истории возникновения праздника, о православных традициях празднования Благовещения на Руси. Затем слово было дано президенту областной шахматной федерации Александру Косову, присутствующему на мероприятии вместе с сыновьями. Он поздравил собравшихся с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы и пожелал успеха участникам блиц-турнира. Затем было сделано совместное фото участников турнира и гостей клуба «Мыслитель».

В женском турнире сразу три участницы – Альвина Ковалева, Вера Скрипникова и Клавдия Малинина – разделили 1-3 места. В мужском турнире победу одержал Анатолий Березовец, вторым призером стал Сергей Горковенко, а третьим – Вячеслав Мартынов. Следует отметить успешное выступление Риты Гавриленко – единственной женщины в мужском турнире, занявшей 6 место при 12 участниках. Победители и призеры были награждены дипломами от Смоленского собора.

Организаторы, участники и зрители мероприятия благодарят лично директора белгородской государственной универсальной научной библиотеки Рожкову Надежду Петровну и ее сотрудников за всестороннюю помощь и поддержку в деле проведения мероприятия.