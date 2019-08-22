Шахматный блиц-турнир, посвященный дню города Алексеевка

17-18 августа в г.Алексеевка в шахматном клубе им.Б.В.Синёва прошел праздничный блиц-турнир, посвященный дню города.

В этот раз турнир собрал 55 шахматистов из Белгородской и Воронежской областей.

Играли по швейцарской системе в 11 туров.

Победимтелем турнира стал Филиппов Иван из Ст.Оскола, набравший 10 очков. На пол-очка отстал Макаренко Александр (г.Алексеевка). Фетисов Сергей из г.Бирюч стал третьим призером турнира, в его активе 8 очков.

Как обычно, подводились итоги и в дополнительных номинациях.

Среди ветеранов лучший результат показали:

1 место- Ситников Сергей (г.Губкин)

2 место- Трофимец Евгений (Ст.Оскол)

3-5 поделили Денисов Николай (г.Калуга), Сумароков Иван (г.Шебекино), Соболев Владимир (г.Губкин)

У женщин призовая тройка определилась таким образом:

1 место Галкина Анна(г.Ст.Оскол),

2 место - Макаренко Елизавета (г.Алексеевка),

3 место - Кулькина Елизавета (г.Алексеевка).

Сильнейшими среди школьников стали:

1 место - Акинин Илья (г.Ст.Оскол),

2 место - Марченко Владимир (г.Алексеевка),

3 место - Ковалев Никита (г.Алексеевка)

Победители и призеры награждены денежными призами.