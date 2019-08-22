Шахматный блиц-турнир, посвященный дню города Алексеевка
17-18 августа в г.Алексеевка в шахматном клубе им.Б.В.Синёва прошел праздничный блиц-турнир, посвященный дню города.
В этот раз турнир собрал 55 шахматистов из Белгородской и Воронежской областей.
Играли по швейцарской системе в 11 туров.
Победимтелем турнира стал Филиппов Иван из Ст.Оскола, набравший 10 очков. На пол-очка отстал Макаренко Александр (г.Алексеевка). Фетисов Сергей из г.Бирюч стал третьим призером турнира, в его активе 8 очков.
Как обычно, подводились итоги и в дополнительных номинациях.
Среди ветеранов лучший результат показали:
1 место- Ситников Сергей (г.Губкин)
2 место- Трофимец Евгений (Ст.Оскол)
3-5 поделили Денисов Николай (г.Калуга), Сумароков Иван (г.Шебекино), Соболев Владимир (г.Губкин)
У женщин призовая тройка определилась таким образом:
1 место Галкина Анна(г.Ст.Оскол),
2 место - Макаренко Елизавета (г.Алексеевка),
3 место - Кулькина Елизавета (г.Алексеевка).
Сильнейшими среди школьников стали:
1 место - Акинин Илья (г.Ст.Оскол),
2 место - Марченко Владимир (г.Алексеевка),
3 место - Ковалев Никита (г.Алексеевка)
Победители и призеры награждены денежными призами.
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