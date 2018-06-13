«Шахматные вести из Нового Оскола»

10 июня в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол состоялись турниры по шахматам, посвящённые Дню России.

Школьники играли по Швейцарской системе в четыре тура. В результате первое место, выиграв все партии, занял Алексей Бакланов. Зразу трое участников набрали одинаковое количество очков. По дополнительным показателям на втором месте Дмитрий Мелешков. Замкнул тройку призёров Артём Рикун.

В зачёте среди девочек места распределились следующим образом: Эвелина Скурятина – 1 место, Ксения Чан – 2 место, Анастасия Дерварь – 3 место.

Затем состоялся блицтурнир по шахматам. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В этом турнире первое место с результатом 6 очков из 7 возможных занял Иван Скурятин. На пол очка отстал второй призёр Сергей Гончарук. 5 очков набрали два участника соревнования. Дополнительные показатели вывели на третье место Леонида Мирошникова.

Победители и призёры награждены грамотами. Всех школьников принявших участие в состязании угостили конфетами.

6 июня отмечался Пушкинский День России. Возле Центральной районной библиотеки было проведено мероприятие, посвящённое Великому поэту. Собрались поэты Нового Оскола и любители поэзии. Новооскольские поэты читали свои стихи и стихи Александра Сергеевича Пушкина. Юные шахматистки Эвелина Скурятина. Дарья Булавина и Анастасия Дерварь читали отрывки из своих любимых сказок Пушкина.

Также были выставлены столики с шахматами. Все желающие могли померяться силами за шахматной доской. Александр Сергеевич любил шахматы. Чутьём гения он первым среди русских литераторов понял и высоко оценил их роль в семейной и общественной жизни, оказался провидцем их будущности. Свидетельства тому – его письмо к жене в сентябре 1832 года и приобретение четыре года спустя первого в мире шахматного журнала «Паламед».

Завершил мероприятие Флэшмоб. Все присутствующие прочитали отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» – «У Лукоморья дуб зелёный…».

3 июня в Читальном Зале Центральной районной библиотеки состоялся блицтурнир по шахматам посвящённый Дню защиты детей. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Места в турнире распределились следующим образом: 1 место – Сергей Гончарук, 2 место – Иван Скурятин, 3 место – Алексей Скурыдин.

Победитель и призёры награждены грамотами Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район».