Шахматные турниры памяти алексеевских шахматистов Жиренко Г.И. и Лазарева А. И

27-28 октября в шахматном клубе им.Б.В.Синева в г.Алексеевка прошли турниры по шахматам памяти алексеевских шахматистов Жиренко Г.И. и Лазарева А.И.

Соревнования проходили среди ветеранов и школьников и были организованы управлением спорта Алексеевского района и шахматной федерацией г.Алексеевка.

Перед участниками соревнований выступил В.А.Степанченко, шахматист и поэт:

"Все, кто общался с Жиренко Г.И. и Лазаревым А.И. знают, что они обладали многими ценными качествами и были успешными в профессиональной деятельности.

Жиренко Г.И. , как переводчик, был сотрудником МИДа, потом работал преподавателем в техникуме.

Александр Иванович Лазарев занимал высокие должности в производственных коллективах.

Оба они были уважаемыми и авторитетными еще и потому, что им было чуждо высокомерие, и никто из них не демонстрировал свою важность.

Всех, кто с ними общался, подкупали открытость, доброта и уважительное отношение".

ХХХ

Преподаватель, переводчик,

Жиренко увлеченным был

Он замечательный игры поклонник

Играть он в шахматы любил.

Его студенты уважали

За добрый нрав и мастерство.

И в один голос утверждали,

Что им с Жиренко повезло.

Успешным в МИДе был работник,

Ведь многих стран язык он знал.

И потому, как переводчик,

Высоких лиц сопровождал.

Был Лазарев простым и близким,

За ветеранов он играл.

И 3-й возраст шахматистов

Он в нашем клубе возглавлял.

Он, безусловно, лидер с детства,

Отметить это я хочу.

Турниры, встречи и судейство-

Ему все было по плечу.

Многие годы увлеченно

Все кропотливо оформлял.

И скурпулезностью, понятно,

Он всех приятно удивлял.

Участников, призы и даты,

Он все в журналах отмечал.

Как для музея экспонаты,

Все Лазарев оставил нам.

За Алексеевский район

Они в турнирах выступали.

И низкий им за то поклон,

Что клубу имидж создавали.

И опытом своим делились

У ребят будили интерес.

И школьники у них учились,

И в мастерстве их был прогресс.

Им, как партнерам, честь и слава.

Желали с ними все сыграть.

Ведь только добрыми словами

О них и нынче говорят.

И мы в их честь турнир проводим,

И пусть сменяются года.

Их свято чтим всегда и помним,

Светлая память навсегда. (27 10.2018. В.Степанченко)

По итогам соревнований среди ветеранов призерами стали:

1-2 места поделили Драницын Василий и Погосян Петрос, 3 место занял Карих Николай.

Среди школьников проводили два турнира.

В турнире старших призерами стали: 1 место - Ковалев Никита, 2 место - Марченко Владимир, 3 место - Шалаев Артем.

В турнире младших победили: 1 место - Кулькина Елизавета, 2 место - Дикарев Василий, 3 место - Плешков Тимофей.

Для детей и взрослых был организован сладкий стол. Как обычно, безупречно судили главный судья бандурин А.В. и секретарь Жукова С.В.