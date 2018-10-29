Шахматные турниры памяти алексеевских шахматистов Жиренко Г.И. и Лазарева А. И
27-28 октября в шахматном клубе им.Б.В.Синева в г.Алексеевка прошли турниры по шахматам памяти алексеевских шахматистов Жиренко Г.И. и Лазарева А.И.
Соревнования проходили среди ветеранов и школьников и были организованы управлением спорта Алексеевского района и шахматной федерацией г.Алексеевка.
Перед участниками соревнований выступил В.А.Степанченко, шахматист и поэт:
"Все, кто общался с Жиренко Г.И. и Лазаревым А.И. знают, что они обладали многими ценными качествами и были успешными в профессиональной деятельности.
Жиренко Г.И. , как переводчик, был сотрудником МИДа, потом работал преподавателем в техникуме.
Александр Иванович Лазарев занимал высокие должности в производственных коллективах.
Оба они были уважаемыми и авторитетными еще и потому, что им было чуждо высокомерие, и никто из них не демонстрировал свою важность.
Всех, кто с ними общался, подкупали открытость, доброта и уважительное отношение".
ХХХ
Преподаватель, переводчик,
Жиренко увлеченным был
Он замечательный игры поклонник
Играть он в шахматы любил.
Его студенты уважали
За добрый нрав и мастерство.
И в один голос утверждали,
Что им с Жиренко повезло.
Успешным в МИДе был работник,
Ведь многих стран язык он знал.
И потому, как переводчик,
Высоких лиц сопровождал.
Был Лазарев простым и близким,
За ветеранов он играл.
И 3-й возраст шахматистов
Он в нашем клубе возглавлял.
Он, безусловно, лидер с детства,
Отметить это я хочу.
Турниры, встречи и судейство-
Ему все было по плечу.
Многие годы увлеченно
Все кропотливо оформлял.
И скурпулезностью, понятно,
Он всех приятно удивлял.
Участников, призы и даты,
Он все в журналах отмечал.
Как для музея экспонаты,
Все Лазарев оставил нам.
За Алексеевский район
Они в турнирах выступали.
И низкий им за то поклон,
Что клубу имидж создавали.
И опытом своим делились
У ребят будили интерес.
И школьники у них учились,
И в мастерстве их был прогресс.
Им, как партнерам, честь и слава.
Желали с ними все сыграть.
Ведь только добрыми словами
О них и нынче говорят.
И мы в их честь турнир проводим,
И пусть сменяются года.
Их свято чтим всегда и помним,
Светлая память навсегда. (27 10.2018. В.Степанченко)
По итогам соревнований среди ветеранов призерами стали:
1-2 места поделили Драницын Василий и Погосян Петрос, 3 место занял Карих Николай.
Среди школьников проводили два турнира.
В турнире старших призерами стали: 1 место - Ковалев Никита, 2 место - Марченко Владимир, 3 место - Шалаев Артем.
В турнире младших победили: 1 место - Кулькина Елизавета, 2 место - Дикарев Василий, 3 место - Плешков Тимофей.
Для детей и взрослых был организован сладкий стол. Как обычно, безупречно судили главный судья бандурин А.В. и секретарь Жукова С.В.
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии