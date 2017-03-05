Шахматные турниры "Гимназии №2 г.Белгорода", посвященные Дню Защитника Отечества

26 февраля в гимназии №2 г.Белгорода прошли шахматные турниры среди школьников, посвященные Дню Защитника Отечества.

Приняли участие 25 человек. Соревнования проводились по трём группам: турнир среди девочек, турнир среди мальчиков 2008 г.р. и моложе, турнир среди мальчиков 2003 г.р. и моложе.

Призеры и победители соревнований:

В турнире девочек 1 место заняла Петровская Ольга (гимназия №2), 2 место у Чистиковой Полины (2 гимназия), 3 место заняла Бутко Анна (СОШ №39).

В турнире среди мальчиков 1-2 класса 1 место занял Воронин Лев (Дубовская СОШ), 2 место у Вологина Влада (гимназия №2), на 3 месте Аникеев Егор (гимназия №2).

Итоги турнира среди старших мальчиков:

1 место – Безухов Александр (гимназия №2), 2 место у Долгова Сергея, 3 место занял Синцарев Михаил (гимназия №2).

Грамоты «МБУДО ДЮСШ №4» и г.Белгорода и призы от спонсоров соревнований победителям и призерам вручил главный судья и организато соревнований Волошкин В.И.