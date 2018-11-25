Шахматные турниры "Дошколенок" и Первоклассник" в шахматном клубе ДЮСШ 4

Шахматные турниры «Дошколенок» и «Первоклассник» прошли 24 ноября в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4. Всего приняли участие 17 девочек и мальчиков 2011-2012 г.р. среди участников - воспитанники спортивной школы, а также приглашенные шахматисты.

Девочки и мальчики играли в одном турнире по отдельным зачетам. Играли по швейцарской системе в 5 туров.

По итогам соревнований первое место в общем зачете заняла Пьянкова Ольга, 2011 г.р. (Корочанский район), Оля выиграла все партии, второе место в общем зачете занял дошкольник Чернов Илья, 2012 г.р., проигравший только победительнице. Третьим в общем зачете стал первоклассник СОШ 50, Ильенко Фипилл, набравший также 4 очка из 5.

Призовые места заняли:

В турнире «Дошколенок» среди девочек первое место заняла Пьянкова Юлия, 2012 г.р., (в общем зачете у Юлии 4 место из 17!).

Среди мальчиков дошкольников на первом месте Чернов Илья (ДОУ №54), второе место занял Фёдоров Кирилл, на третьем месте Король Никита (ДОУ №76)

В турнире «Первоклассник» среди девочек на первом месте Пьянкова Ольга, второе место заняла Юхименко Дарья (Шуховский лицей), 3-4 места поделили Белова Мария (Воскресная школа Смоленского собора) и Король Анна, первоклассница СОШ №41.

Среди мальчиков на первом месте Ильенко Филипп (СОШ №50), на втором месте Рудковский Ярослав (Лицей №10), третье –четвертое место заняли Павлюченко Степан (СОШ №47) и Огурцов Никита.

Все участники соревнований получили сладкие призы, а призеры награждены грамотами МБУДО ДЮСШ №4.