Шахматные итоги лета Ельниковой Милены

Вот и закончилось лето. Стоит подвести шахматные итоги.

Белгородская шахматистка Ельникова Милена (тренер Жукова С.В.) успела поучаствовать в трех этапах детского Кубка России по шахматам среди девочек до 13 лет. Со 2 по 15 июня Милена приняла участие в фестивале шахмат в г. Анапа "Морская гавань", где в блице заняла первое место, а в рапиде второе; только в соревнованиях с классическим контролем времени заняла 10 место, набрав 5 очков из 9, к сожалению, не получив зачетных кубковых баллов. Но надо знать эту упорную девочку: месяц усиленной подготовки и вот снова этап Кубка в г. Новороссийске "Малая земля". Соревнования проходили с 15 по 24 июля. Одержав 9 побед в 9 турах, Милена заняла первое место, набрав 22 кубковых балла.

Нельзя не сказать о выступлении Милены на Чемпионате Мира по рапиду и блицу в г. Минске (Белоруссия). В обоих состоявшихся там турнирах она набрала по 4 очка. Турниры получились интересные и по составу участников сильные.

Получив международный опыт, Милена продолжила свое участие в Кубке России. Очередной этап Кубка России проходил в г.Брянске ("Брянский лес") с 23 по 30 августа. Выступив в трех турнирах (блиц, рапид, классика), Милена Ельникова выиграла три золотых медали, получила 20 зачетных кубковых баллов и была награждена дополнительным хрустальным кубком как победитель шахматного турнира с классическим контролем времени.

Желаем Милене Ельниковой новых шахматных успехов и побед!

Ирина Жукова