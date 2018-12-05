Шахматно-шашечный турнир на призы Героя России Вячеслава Воробьева прошел в СОШ 19 г.Белгорода

Опубликовано ср, 05/12/2018 - 08:44 пользователем Маслова Ирина

1 декабря  в МБОУ СОШ № 19 Белгорода имени В.Казанцева состоялся шахматно-шашечный турнир на призы Героя России Вячеслава Воробьёва, выпускника этой школы.

В соревнованиях принимали участие  шахматисты и шашисты школы №19, а также пришлашенные  участники.

Турниры  проходили в два этапа- полуфинал и финал. После долгой и упорной борьбы в финал вышли сильнейшие. Квалифицированное судейство осуществлял главный судья соревнований -  Грицаев Виталий Сергеевич.

По итогам сотязаний призовые места по шашкам среди девочек заняли:

1 место - Бунина Полина;

2.место - Бунина Ксения;

3.место - Норышова Милана;

В турнире по шахматам среди девочек призерами стали:

1 место – Скрябина Ева;

2 место - Пискунова Кира;

3 место  - Мишустина Дарья;Среди мальчиков по шашкам награждены:

1 место – Кашиносов Владислав;

2 место – Бобыль Денис;

3 место – Капнин Дмитрий;

У шахматистов на пьедестал почета попали:

1 место – Богаченко Максим;

2 место – Гладков Иван;

3 место – Товстый Егор;Медали, кубки, грамоты и подарки  победителям вручал сам  Герой, депутат Белгородского городского Совета,   Вячеслав Воробьев. Директор СОШ №19, Светлана Ивановна Нестеренко, вручила подарок  Вячеславу Михайловичу и поздравила с наступающим днем Героев России. Ребята  с удовольствием сыграли партии с Героем России, брали автографы и фотографировались.

Это  мероприятие решили сделать традиционным - ежегодно проводить в первую субботу декабря.

Категория: 
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