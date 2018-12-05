Шахматно-шашечный турнир на призы Героя России Вячеслава Воробьева прошел в СОШ 19 г.Белгорода
1 декабря в МБОУ СОШ № 19 Белгорода имени В.Казанцева состоялся шахматно-шашечный турнир на призы Героя России Вячеслава Воробьёва, выпускника этой школы.
В соревнованиях принимали участие шахматисты и шашисты школы №19, а также пришлашенные участники.
Турниры проходили в два этапа- полуфинал и финал. После долгой и упорной борьбы в финал вышли сильнейшие. Квалифицированное судейство осуществлял главный судья соревнований - Грицаев Виталий Сергеевич.
По итогам сотязаний призовые места по шашкам среди девочек заняли:
1 место - Бунина Полина;
2.место - Бунина Ксения;
3.место - Норышова Милана;
В турнире по шахматам среди девочек призерами стали:
1 место – Скрябина Ева;
2 место - Пискунова Кира;
3 место - Мишустина Дарья;Среди мальчиков по шашкам награждены:
1 место – Кашиносов Владислав;
2 место – Бобыль Денис;
3 место – Капнин Дмитрий;
У шахматистов на пьедестал почета попали:
1 место – Богаченко Максим;
2 место – Гладков Иван;
3 место – Товстый Егор;Медали, кубки, грамоты и подарки победителям вручал сам Герой, депутат Белгородского городского Совета, Вячеслав Воробьев. Директор СОШ №19, Светлана Ивановна Нестеренко, вручила подарок Вячеславу Михайловичу и поздравила с наступающим днем Героев России. Ребята с удовольствием сыграли партии с Героем России, брали автографы и фотографировались.
Это мероприятие решили сделать традиционным - ежегодно проводить в первую субботу декабря.
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