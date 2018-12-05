Шахматно-шашечный турнир на призы Героя России Вячеслава Воробьева прошел в СОШ 19 г.Белгорода

1 декабря в МБОУ СОШ № 19 Белгорода имени В.Казанцева состоялся шахматно-шашечный турнир на призы Героя России Вячеслава Воробьёва, выпускника этой школы.

В соревнованиях принимали участие шахматисты и шашисты школы №19, а также пришлашенные участники.

Турниры проходили в два этапа- полуфинал и финал. После долгой и упорной борьбы в финал вышли сильнейшие. Квалифицированное судейство осуществлял главный судья соревнований - Грицаев Виталий Сергеевич.

По итогам сотязаний призовые места по шашкам среди девочек заняли:

1 место - Бунина Полина;

2.место - Бунина Ксения;

3.место - Норышова Милана;

В турнире по шахматам среди девочек призерами стали:

1 место – Скрябина Ева;

2 место - Пискунова Кира;

3 место - Мишустина Дарья;Среди мальчиков по шашкам награждены:

1 место – Кашиносов Владислав;

2 место – Бобыль Денис;

3 место – Капнин Дмитрий;

У шахматистов на пьедестал почета попали:

1 место – Богаченко Максим;

2 место – Гладков Иван;

3 место – Товстый Егор;Медали, кубки, грамоты и подарки победителям вручал сам Герой, депутат Белгородского городского Совета, Вячеслав Воробьев. Директор СОШ №19, Светлана Ивановна Нестеренко, вручила подарок Вячеславу Михайловичу и поздравила с наступающим днем Героев России. Ребята с удовольствием сыграли партии с Героем России, брали автографы и фотографировались.

Это мероприятие решили сделать традиционным - ежегодно проводить в первую субботу декабря.