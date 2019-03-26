Шахматно-шашечный Семейный фестиваль, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 города Белгорода, прошел городской фестиваль Семейных команд, посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. Один из турниров фестиваля, традиционно, был посвящен памяти воина-интернационалиста Вадима Чеченева.

Организаторами мероприятия выступили МБУДО «Юность» и клуб им. В.Чеченева, МБУДО ДЮСШ №4, при активной поддержке молодёжного Совета территории № 27 города Белгорода (председатель И.В.Манышев) и управляющей компанией РЭУ № 5 (генеральный директор Л.А.Петрова).

Почётными гостями на мероприятии присутствовали мама воина-интернационалиста В.Чеченева, Валентина Кузьминична Чеченева и полковник запаса участник боевых действий в Афганистане, Попович Николай Семенович, внук которого активно занимается в спортивной школе.

Валентина Кузьминична выступила перед участниками соревнований. Она рассказала о своём погибшем сыне, пожелала всем участникам турнира побед и поблагодарила организаторов мероприятия за традиционное проведение шахматного турнира памяти её сына. Трогательные слова прозвучали из уст Николая Семеновича, который не только играет в шахматы и шашки, но и пишет стихи.

Илья Владимирович Манышев открыл семейный фестиваль, пожелал участникам ярких побед и семейной сплоченности.

В этом году состоялось два семейных турнира — шашечный, в составе которого играли 2 человека, и шахматный с составом 3 человека. Важные условия турниров: за команду играют близкие родственники и на одной из досок должен играть шахматист школьного возраста.

Семейный турнир по шашкам, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией - важнейшего исторического события для нашей Родины, собрал 9 команд. Призерами соревнований стали:

1 место заняла семья Лозовых — школьник Вадим играл вместе с папой Николаем, 2 место у семьи Лахиных, за которую также играли сын Константин и его папа Алексей. Третью ступеньку пьедестала заняла команда семьи Прасол, в которой играл Матвей со своим отцом Виталием.

Турнир проводился по Швейцарской системе в 7 туров.

В шахматном семейном турнире были сдвинуты рамки городского турнира, так как принять участие в соревнованиях приехали семьи из Яковлевского, Белгородского и Корочанского района. Всего участвовало 13 семей. Борьба между командами также была упорной и бескомпромиссной.

Семья Пьянковых из Корочанского района (за команду играла чемпионка области до 9 лет Оля вместе с мамой Екатериной и папой Евгением, младшая сестричка Юлия, также уже титулованная шахматистка была активной болельщицей) и белгородская семья Крохмаль (в составе команды первоклассник Сергей с папой Денисом и дядей Максимом) набрали по 11 очков. И лишь дополнительные показатели вывели Пьянковых на 1 место. Крохмаль заняли 2 место, а победители прошлогоднего турнира, дружная команда семьи Дикуновых (второклассница Алена играла вместе со старшим братом Артемом и дедушкой Игорем Андреевичем) заняла 3 место.

Как обычно гостеприимно накормила всех ребят Валентина Кузьминична сладкой выпечкой. Атмосфера во время соревнований была дружеской, дети и родители получили много положительных эмоций.

Победители и призеры семейного фестиваля были награждены Кубками, дипломами и подарками. Все семьи фестиваля получили памятные призы или сладкие подарки.