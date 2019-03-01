Шахматно-шашечные турниры среди девочек СОШ №19, посвященные Международному дню 8 Марта

1 марта в СОШ №19 г.Белгорода состоялись шахматно-шашечные турниры среди девушек, посвященные Международному женскому дню 8 Марта. Такие мероприятия становятся в школе традиционными и популярными, что способствует приобщению школьников к традициям шахматно-шашечного спорта.

Совсем недавно, 21 февраля, сражались ребята в честь дня Защитника Отечества, а сегодня, в первый день весны, собрались девочки.

Шашечный турнир проходил по круговой системе. В результате первое место заняла Белозёрова Екатерина (6"а"), второе-третье место поделили Ярцева Лиана (6"а") и Нарышкова Милана (3"б"). Между собой девочки сыграли вничью, лишь дополнительный матч вывел на второе место Лиану.

В шахматном турнире до последнего тура трудно было назвать победительницу. В результате шахматных баталий Степкова Виктория из 10 класса стала победительницей турнира, с результатом 5 из 7. На пол-очка отстала Будакова Аида (8 "а"), третье место заняла десятиклассница Герюгова Дарья, в ее активе 4 очка.

Призы, грамоты и медали девочкам вручили: главный судья соревнований Грицаев Виталий Сергеевич и руководитель шахматного кружка Картавцев Олег Геннадьевич.

Все девочки получили грамоты за участие в турнирах.