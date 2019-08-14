«Шахматно-шашечные баталии выходного дня»

11 августа в отделе культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол собрались юные любители интеллектуальных игр. Свои баталии они посвятили Рождеству святителя Николая Чудотворца. В турнирах приняли участие ученики 1-6 классов, в количестве 16 человек.

В турнире по шахматам первое место заняла Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»). Эмилия Белоусова (МБОУ «СОШ №3») заняла третье место.

В турнире по русским шашкам победителем стала София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»). Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») замкнул тройку призёров.

Они награждены грамотами и сладкими призами. Все участники соревнования получили сладкое угощение.

С.Гончарук – главный судья соревнования