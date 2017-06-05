«Шахматно-шашечные баталии в СОШ №2»

Опубликовано пн, 05/06/2017 - 22:13 пользователем Маслова Ирина

 

   С 1 июня на базе МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол начал работать детский оздоровительный лагерь.

   3 июня для  детей лагеря были организованы турниры по шахматам и русским шашкам.  Желающих из всех двенадцати отрядов записалось большое количество, поэтому, чтобы выявить победителей и призёров турниров и уложится в определённое для мероприятия время, организаторы приняли решение проводить соревнования по шахматам и русским шашкам по Олимпийской системе (с выбыванием).

   В результате упорной и бескомпромиссной игры первое место в шахматном турнире занял Алексей Тощин. На втором месте – Егор Крылов. Замкнул тройку призёров Роман Веневцев.

   В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Андрей Шеховцов, 2 место – Александр Былин, 3 место – Даниил Хамраев.

   Лучший результат среди девочек по шахматам показала Вера Рябых, в русские шашки лучше всех сыграла Полина Перепелица.

   Победители и призёры соревнований награждены грамотами и призами.

                                          

                                                     С.Гончарук – главный судья соревнований

   

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Турниры
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