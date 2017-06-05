«Шахматно-шашечные баталии в СОШ №2»

С 1 июня на базе МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Новый Оскол начал работать детский оздоровительный лагерь.

3 июня для детей лагеря были организованы турниры по шахматам и русским шашкам. Желающих из всех двенадцати отрядов записалось большое количество, поэтому, чтобы выявить победителей и призёров турниров и уложится в определённое для мероприятия время, организаторы приняли решение проводить соревнования по шахматам и русским шашкам по Олимпийской системе (с выбыванием).

В результате упорной и бескомпромиссной игры первое место в шахматном турнире занял Алексей Тощин. На втором месте – Егор Крылов. Замкнул тройку призёров Роман Веневцев.

В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Андрей Шеховцов, 2 место – Александр Былин, 3 место – Даниил Хамраев.

Лучший результат среди девочек по шахматам показала Вера Рябых, в русские шашки лучше всех сыграла Полина Перепелица.

Победители и призёры соревнований награждены грамотами и призами.

С.Гончарук – главный судья соревнований