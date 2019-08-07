4 августа в Малом зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам. Шахматно-шашечные баталии приурочили к 76-й годовщине освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняло участие 22 юных любителя шахмат и шашек.

Соревнования проводились по круговой системе и получились очень интересными. В шахматном состязании первое место занял Никита Голенко (МБОУ «СОШ №3»), вторым стал учащийся той же школы Дмитрий Мелешков, тройку призёров замыкает Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире по русским шашкам первых три места заняли представители МБОУ «СОШ №3»: 1 место София Нагорная, 2 место Ксения Притулина, 3 место – Полина Коробова.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Сладкие призы получили все участники соревнования.

С.Гончарук – главный судья соревнования

� Е.Боганчикова – секретарь соревнования