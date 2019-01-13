«Шахматная семья».

Шахматы - это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставляющие море радости и удовольствия. Игра в шахматы способствует развитию логического мышления, памяти, сообразительности, находчивости, целеустремлённости, учит умению точно рассчитывать время и свои последующие ходы, а также учит детей правильно реагировать на победу и поражение, помогает вырабатывать такие черты характера, как объективность, усидчивость.

12 января в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялся городской семейный турнир по шахматам. В соревновании приняло участие восемь команд по два человека в каждой. Обязательно в каждой команде должен быть один школьник. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

6 матчевых встреч выиграли и одну завершили вничью десятиклассник МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» Филипп Крупенкосо своим дедушкой, Юрием Александровичем Крупенко. Они набрали 13 командных очков и уверенно заняли первое место.

На втором месте четвероклассница МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» Эвелина Скурятина и её папа Иван Владимирович Скурятин. У них 11 командных очков.

Третье место, набрав 9 командных очков, заняли четвероклассник МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Александр Былин и его дедушка Евгений Сергеевич Былин.

Победители и призёры награждены грамотами и медалями, которые предоставил отдел по физической культуре и спорту Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

С.Гончарук – главный судья соревнования